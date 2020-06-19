加拿大军人积极参加抗疫救援工作 / THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

北约同意增加医疗物资储备以应对第二波疫情

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月19日（星期五）11:25
更新 2020年6月19日（星期五）18:27

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北大西洋公约组织成员国的国防部长们星期四同意，开始囤积医疗设备和防疫物资，并集资成立紧急基金以购买更多的医疗物资，以为很可能会出现的第二波COVID-19病毒肺炎疫情做好应对准备。

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在这次通过视频方式举行的北约国防部长为期两天的会议上，围绕第二波COVID-19病毒肺炎疫情的问题是与会者讨论的重点，让北约国防部长会议平常会受到关注的问题被挤到次要位置。

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这次北约国防部长会议强调北约成员国要采取切实有效的措施加强医疗防护用品自给自足的能力，但没有明确北约成员国之间分享医疗防护用品资源的机制。

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北约秘书长Jens Stoltenberg在会议结束时表示，北约已经尽可能地采取了必要的措施帮助民事机构防疫，以避免COVID-19病毒肺炎这一世界卫生危机变成国际安全危机。

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在加拿大联邦政府的要求下，加拿大国防部不但动员了几乎全部军医、护士和卫生兵，而且出动大量现役和预备役军人到魁北克省和安大略省老人院参加抗疫救援工作。

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