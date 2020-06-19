美国总统唐纳德·特朗普周六的竞选集会

2020年6月19日，星期五，美国总统唐纳德·特朗普周六的竞选集会之前，迈克·佩格林在俄克拉荷马州塔尔萨市中心的第四街和夏延大道与特朗普的其他支持者会合。(Mike Simons/Tulsa World via AP)
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