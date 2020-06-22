新发地疫情导致加拿大对中国的龙虾出口放缓

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由于 COVID-19 的新一波疫情，中国实施了新的卫生措施，从而导致加拿大对中国的龙虾出口放缓。

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加拿大广播公司报道说，加拿大大西洋沿岸省份捕捞的活龙虾，中国是最大的进口国之一，然而，在北京新发地农产品批发市场爆发了新冠病毒疫情后，中国正在复审各项卫生措施，并仔细检查每种进口产品。

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订单被取消

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报道说，在加拿大的新斯科舍省，对中国的龙虾出口订单有的被取消，有的被推迟，运送活龙虾的飞机停飞，专家们说，这肯定会带来损失。

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加拿大希望向中国表明，加拿大的水产品加工厂正在采取一切预防措施，防止 COVID-19 污染水产品。

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与此同时，加拿大食品检验局（The Canadian Food Inspection Agency）表示，目前没有科学证据表明食品或食品的包装是新冠病毒的传播途径。

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现在，加拿大的龙虾出口商们正在寻找新的市场。

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2019 年，加拿大向中国出口了总额超过 2.57 亿加元的龙虾。

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（Radio-Canada）

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