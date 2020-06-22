加拿大铁路客运公司VIA规定乘客必须戴口罩

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从星期二开始，加拿大最主要的铁路客运公司Via Rail将实行所有乘客必须戴口罩才能乘车的COVID-19病毒肺炎防疫措施。

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Via Rail公司表示，在COVID-19病毒肺炎有所缓解、加拿大经济逐步重启、Via Rail公司乘客数量增加的情况下，采取戴口罩等防疫措施是要为乘客们提供卫生安全的乘车环境，也是落实加拿大交通部为民航、铁路、公交车乘客制定的COVID-19病毒肺炎防疫指导方针的具体措施。

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Via Rail公司表示，对于那些在登车时自己没有口罩的乘客，Via Rail公司会提供一次性口罩，不过现在准备的口罩数量有限。

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可以不受Via Rail公司这一必须戴口罩COVID-19病毒肺炎防疫措施限制的乘客是那些有哮喘等慢性呼吸系统疾病、有糖尿病的病人；此外两岁以下的幼儿也不必戴口罩。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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