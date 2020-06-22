欧洲-中国峰会结束时以视频会议的形式开了一个媒体会议

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2020年6月22日，星期一，在布鲁塞尔的欧洲理事会，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔(左)和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩(右)在欧洲-中国峰会结束时，以视频会议的形式参加了一个媒体会议。欧盟高级官员周一与中国习近平主席和中国国务院总理李克强举行了会谈。目前，两个主要贸易伙伴因冠状病毒危机的余波和中国政府对香港日益加强的控制而关系日益紧张。(Yves Herman, Pool Photo via AP)

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