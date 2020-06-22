美国国务卿要求中国政府立即释放两名加拿大公民

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美国国务卿蓬佩奥要求中国政府立即释放加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。蓬佩奥在一份声明中说，对这两名加拿大人的间谍罪名指控是没有法律依据的，是一种政治报复。“美国和加拿大站在一起，呼吁北京立即释放他们两人，停止用任意监禁他们来胁迫加拿大。”

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蓬佩奥还要求中方允许康明凯、斯帕弗与加拿大领事官员见面。

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在中国政府上星期宣布以间谍罪名正式起诉康明凯和斯帕弗后，加拿大总理特鲁多在新闻发布会上表示“非常失望”，对中方不明白加拿大政府无权干预法庭审理感到遗憾。中国外交部发言人回应说，加拿大在司法独立问题上奉行双重标准，加拿大领导人应“停止发表错误言论”。

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特鲁多在星期一（6月22日）的新闻发布会上被问到蓬佩奥的声明。他回答说，加拿大感谢美国，也感谢为康明凯和斯帕弗发声的所有盟国。加拿大政府一直在努力营救他们，这些努力包括公开的会谈，也包括幕后的沟通。

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一个记者问他，加拿大政府是否考虑过用孟晚舟交换这两名加拿大人。特鲁多干脆地给出了否定的回答。他说，加拿大有一个健全而独立的司法体系。“能在国际关系中保护加拿大的，是独立的司法体系。”

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2018年12月孟晚舟刚被加拿大根据加美引渡协议拘留时，时任加拿大外长弗里兰（Chrystia Freeland）也说过类似的话。她在被记者问到此事时回答说，关于引渡的决定不是一个政治化决定，而是由法庭遵照相关法律和加拿大的国际义务作出的决定。这一点非常重要。“你可以想象，这类决定一旦变成政治性的，会把我们置于何种境地。”

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(RCI avec Radio-Canada, CBC News, RFI)

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