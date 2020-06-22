加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年6月22日，星期一，美国缅因州巴斯市，工会成员在巴斯钢铁厂外示威。美国海军最大造船厂之一的生产工人以压倒多数投票罢工，拒绝了该公司周日提出的三年期合同，并威胁要进一步推迟船只交付。(AP Photo/Robert F. Bukaty)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada