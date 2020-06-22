英格兰中部雷丁的福伯里花园警方法医在致命的多处刺杀案的现场

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年6月22日，星期一，在英格兰中部雷丁的福伯里花园，警方法医在致命的多处刺杀案的现场附近进行搜索。一名恐怖嫌疑人仍被拘留，他被控于周六晚上在雷丁公园杀害三人并刺伤三人。(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada