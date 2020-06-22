Police forensic officers search near the scene of a fatal multiple stabbing attack in Forbury Gardens, central Reading, England, Monday June 22, 2020. A lone terror suspect remains in custody accused of killing three people and wounding three others in a Reading park on Saturday night. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

英格兰中部雷丁的福伯里花园警方法医在致命的多处刺杀案的现场

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月22日（星期一）12:13

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2020年6月22日，星期一，在英格兰中部雷丁的福伯里花园，警方法医在致命的多处刺杀案的现场附近进行搜索。一名恐怖嫌疑人仍被拘留，他被控于周六晚上在雷丁公园杀害三人并刺伤三人。(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

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