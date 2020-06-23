加拿大央行行长：疫情后经济复苏之路漫长曲折

加拿大新任中央银行行长Tiff Macklem在用视频方式对Canadian Club发表讲话时说，在COVID-19病毒肺炎疫情缓解后，加拿大经济的复苏之路不会平坦，而会是漫长、起伏的。
Tiff Macklem引用加拿大中央银行的经济分析报告说，随着加拿大各省区放松防疫限制措施，工厂企业开始召回员工恢复生产、消费者开始逐渐恢复消费，这些会让加拿大经济在今年第三季度出现增长。
但这位加拿大央行行长告诫说，加拿大人不应该认为经济短期内可能会出现的快速反弹能够长期持续下去，因为COVID-19病毒肺炎疫情后的经济复苏不会是一帆风顺的。
Tiff Macklem列举了几个方面的不利因素。加拿大各个地区、各个行业的复苏不会同步，消费者信心的恢复过程难以预计，失业率会持续高启，保持社交距离的防疫措施会降低复工工人的生产效率，等等。
加拿大中央银行行长Tiff Macklem表示，加拿大央行会在较长时间内保持量化宽松和低利率的货币政策；但目前0.25%的央行利率已经够低，不会再有进一步的降息措施。
RCI with The Canadian Press、CBC News
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