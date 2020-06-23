加拿大政府宣传视频只有白人角色被批种族主义

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加拿大联邦政府下属的公共服务委员会Public Service Commission (PSC)为全国公共服务周推出了一个宣传视频，但该视频却被抨击为“颜色全白”、没有反映出加拿大这个移民组成的国家政府雇员多民族的特点。

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这一长68秒的动画短视频中出现的5个代表加拿大联邦政府雇员的卡通人物虽然有男有女、但全是白人。

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负责监管加拿大公共服务委员会的联邦政府国库委员会主席Jean-Yves Duclos星期一承认，这一视频对加拿大有色人种少数族裔传送了错误信息、没有反映加拿大联邦政府雇员多元化的情况。

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有讽刺意味的是，加拿大公共服务委员会的宗旨之一是帮助制定在加拿大全国范围内招聘政府雇员需要遵循的政策和法规，倡导择优录用的原则。

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在上述视频招来不少推特批评之后，加拿大公共服务委员会删除了其网站上贴出的该视频，并表示道歉。

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这一视频的出现为加拿大是否存在系统性种族歧视的社会辩论增添了新的材料。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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