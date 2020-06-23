康明凯妻子首次发声，要求加拿大政府采取实际行动营救丈夫

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在中国被关押并被指控间谍罪名的前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）的妻子纳吉布拉（

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Vina Nadjibulla）接受了CBC的独家采访。这是她自康明凯2018年12月被捕后首次露面发声。她在采访中表示，加拿大政府可以采取更多行动来营救康明凯和另一个被中国关押和指控的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）。他们被捕已经一年半，“仅是语言已经不够。”

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纳吉布拉说，根据她对法律专业人士的咨询，加拿大司法部长有权力中止引渡华为财务总监孟晚舟的程序，他这样做符合法治原则，并不构成政治对司法的干预。他是否应该这样做是另一个问题，但是至少我们应该加以讨论。

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康明凯被捕前已经和纳吉布拉分居，但是两人在过去一年半中仍保持通信联系。纳吉布拉说，康明凯形容他的单人囚室是一个”水泥沙漠“。“他基本上一直被单独监禁。他不能去外面，已经560天没有看到过一棵树，没有呼吸过新鲜空气。”

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加拿大司法部长同时兼任总检察长。过去也曾有前加拿大政府官员建议过由司法部长运用手中权力中止孟晚舟引渡案，但都被加拿大政府以政治不应干预司法，司法部长的决定并不能罔顾法律和法庭判决为理由拒绝。纳吉布拉的采访播出后，预计加拿大政府需要再次作出回应。

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（RCI with CBC News）

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