新冠疫情正在改变加拿大经济的方方面面

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COVID-19 已经改变了加拿大经济的方方面面，疫情后，这些变化也将持续下去。

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乘公交的人减少

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在疫情期间，公共交通的使用人数直线下降，当然这与停摆有关，但是，即使在全部复工后，公共交通的使用人数也不会象以前那么多。

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同时，自行车的销量在猛增，选择骑自行车出行的人越来越多。

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多年来大受环保人士抨击的汽车，市场的需求也将回升，这是因为，疫情使更多的消费者意识到自己单独出行的安全性。

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新冠疫情导致使用公交的人数大减 (Craig Chivers/CBC)

数据情报公司Validere的商业智能和战略主管 Mark Le Dain 说：

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这种新趋势完全是有道理的，现在已经没有任何人愿意处在一个有很多人的封闭空间中。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网购大增

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疫情期间，加拿大零售业的表现参差不齐。

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有些商店的销售额飙升，如食品杂货店，但非必需品的商店则受到很大打击。

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另一方面，网购领域成为疫情间最大的赢家之一，加拿大 4 月份的网上销售增长了一倍以上，占到加拿大销售总额的 10％，比例大增。

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零售业的专家们说，那些在网购平台上落后的商店在疫情种陷入困境，而网购业务强的公司则受冲击较小。

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零售顾问布鲁斯·温德说（Bruce Winder）说：

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疫情正在迫使零售商和供应商们不得不更快地开拓网购业务，消费者现在可以在网上购买到几乎所有东西，商家送货上门，或自己去店外提货，消费者已经越来越习惯这种方便的购物方式。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在家工作

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COVID-19 疫情也彻底推动了工作方式的改变，以总部设在渥太华的科技公司 Shopify 为例，该公司最近宣布，现在将根据需要，允许其员工永久在家工作。

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多伦多一个网上招聘代理公司的创始人兼企业家詹妮弗·哈格里夫斯（Jennifer Hargreaves）表示：

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COVID-19 疫情导致了一个积极的趋势，这就是把灵活的工作方式变成了任何希望长期发展的公司的必备条件 。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

詹妮弗·哈格里夫斯本人是两个孩子的母亲，她一直在大力提倡公司企业设立灵活的工作方式，从而能有利于更多有孩子的妇女们工作。

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她说，让员工远程工作的模式在疫情之前就有了，但这场疫情肯定是加速并普及了这一趋势。

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詹妮弗·哈格里夫斯表示：

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工作场所的非固定性，将有助于公司企业招聘到顶尖的人才，这对公司的发展绝对是有利的，总而言之，这场疫情改变了人们对经济多个方面的思维方式。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

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