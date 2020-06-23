来自韩国的感谢：参加过朝鲜战争的加拿大老兵收到口罩

加东新斯科舍省老兵麦克唐纳（Jake McDonald）17岁时曾作为联合国军的一员参加了朝鲜战争。上个星期，他收到了来自韩国的三十个口罩和一封信。信中说，他曾为保护韩国奉献青春，这些口罩是为了表达对他的敬意，虽然不能和他“曾向我们伸出的温暖的双手相比”，但仍希望能帮助他安度疫情危机。
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麦克唐纳说，他很高兴七十年过后韩国人仍然记得他们这些老兵。本星期是朝鲜战争开始的七十周年。1950年6月25日，朝鲜人民军攻入韩国。这一天被视为朝鲜战争的开始。
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韩国向参加过朝鲜战争的各国老兵寄出一百万个口罩，其中35000个寄到加拿大。有26000名加拿大军人参加了朝鲜战争。其中还在世的已是八、九十岁的老人。
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另一位新斯科舍省的韩战老兵，91岁的邓恩（Ron Dunn）当年是水兵。他收到的感谢信说：”您保护过的陌生人是我们的祖父，祖母，父亲和母亲。”
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516名加拿大军人在朝鲜战争中丧生。
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（CBC News，Shaina Luck）
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