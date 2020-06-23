美国政府又要对进入美国市场的加拿大铝材征税

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美国Bloomberg财经新闻报道说，美国特朗普政府计划重新对加拿大进入美国市场的铝材征收关税。

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Bloomberg财经新闻引用熟悉情况人士的话说，如果加拿大拒绝减少向美国市场销售铝材产品，则美国政府将在星期五宣布对进入美国市场的加拿大铝材重新开始征收10%的关税，开征这一关税的日期将是7月1日。

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七月一日不但是加拿大的国庆节，而且是新版北美三国自由贸易协议生效的日子。

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包括汽车工业在内的北美一些行业要求推迟落实新版北美三国自由贸易协议的一些条款，理由是COVID-19病毒肺炎疫情带来的巨大困难。

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加拿大、美国和墨西哥的新版北美大陆三国自由贸易协议替代了已经实行了26年之久的NAFTA自由贸易协议。

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美国总统特朗普以NAFTA伤害了美国利益为理由，迫使加拿大和墨西哥同意重新谈判贸易协议；经过多次曲折后才达成了新版北美大陆三国自由贸易协议。

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RCI with Thomson Reuters、 CBC News

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