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香港行政长官林郑月娥于2020年6月23日(星期二)在香港举行记者会后离开。林郑月娥重申，争议性的《国家安全法》旨在恢复香港的稳定，并没有违反“一国两制”的架构。(AP Photo/Vincent Yu)

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