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2020年6月23日，星期二，北京的地铁站，通勤者戴着口罩以抵御新的冠状病毒爆发。周二，中国报告了约20例新的冠状病毒病例，包括北京的12例。一天前，北京市政府发言人表示，遏制措施减缓了爆发冠状病毒的势头。 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

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