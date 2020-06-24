(Michel Spingler/The Associated Press)

新冠给加拿大一个高代价的教训：早封关的确能够减轻疫情

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月24日（星期三）14:50
更新 2020年6月24日（星期三）14:56

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加拿大的新冠疫情在逐渐减轻，但一个难以否认的事实是，这场疫情之规模，远远超出了加拿大政府的最初估测。

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有专家说，联邦政府迟迟不愿因疫情关闭边界，导致加拿大损失了足足 “两个月” 的珍贵时间。

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加拿大广播公司 CBC 本周开始发布系列文章，探讨疫情初期加拿大政府采取的政策，疫情给加拿大的教训，以及加拿大需要进行的深刻反思，下面是系列文章的第一篇。

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要控制疫情，需要严格控制边境

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CBC 资深记者 Evan Dyer 撰写的文章说，在这场新冠疫情中，应对疫情结果最好的是一些人口少、政府管理效率高、而且被水环绕的地方，如冰岛、台湾、爱尔兰和新西兰。

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戴维·菲斯曼（David Fisman）医生是加拿大多伦多大学（University of Toronto）达拉拉纳公共卫生学院（Dalla Lana School of Public Health）的流行病学家，他说：

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这些地方疫情控制成功，同时本身又是岛屿，这很可能不是巧合，没有陆地上的边界，意味着更容易控制进来的人流。

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当然，大多数国家不具备以水为界的 “先天条件”，戴维·菲斯曼表示，其实，由此引出的一个教训是，严格控制边境有助于遏制病毒。

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澳大利亚:  早关早开

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在澳大利亚，目前的情况非常好，疫情已完全受到控制，生活在恢复正常。

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2020年4月28日：澳大利亚悉尼海滩 Bondi Beach 上的冲浪者们，澳大利亚已经放松限制。 (Rick Rycroft/The Associated Press)

CBC 的文章说，生物安全研究员瓦伦蒂娜·康斯坦丁诺（Valentina Constantino）是澳大利亚政府的疫情顾问，她的研究团队今年1月份对疫情进行了研究，并发布了预估模型，澳大利亚政府立即采纳了这个团队的建议，从 2 月 1 日起就全面禁止了来自疫情首发地 – 中国的所有航班。

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结果，澳大利亚的疫情发展与康斯坦丁诺团队的预估模型非常一致。

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瓦伦蒂娜·康斯坦丁诺团队的研究结果已经于5月22日在《旅行医学杂志》（Journal of Travel Medicine）上发表了，康斯坦丁诺说，由于及时采取了措施，澳大利亚只遭受了本应面临感染的14％。

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3月份，澳大利亚又扩大了禁入航班的范围，禁止了来自韩国、伊朗和意大利的所有航班。

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瓦伦蒂娜·康斯坦丁诺表示，现在，还是根据同一个研究模型，他们将建议澳大利亚政府对来自中国的旅行者重开边境，因为来自中国的旅行者已经是低风险人群，而且还需要考虑经济上的利弊。

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她还表示，预计澳大利亚在 2020 年剩余的时间内将对大部分国家继续关闭边境，但会很快对国际学生重开边境。

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时间是最重要因素

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专家瓦伦蒂娜·康斯坦丁诺说：

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在控制疫情中，时间是最重要的一个因子，澳大利亚疫情初期，90% 以上的病例与海外旅行直接相关，于是澳大利亚政府果断采取了封关行动。

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然而，加拿大政府完全没有澳大利亚的果断劲。

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CBC 的文章说，2 月1日，也就是澳大利亚禁止中国航班那一天，加拿大全国只有 4 个确诊新冠病例，均涉及来自中国的旅行者。

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当时，特鲁多（Trudeau）政府仍然坚信旅行禁令没用，甚至暗示，提议禁止旅行者的人有种族主义倾向。

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此时，美国已经宣布公共卫生紧急状态，《新英格兰医学杂志》（New England Journal of Medicine）也发表了一份报告，称 COVID-19 可能由无症状携带者传播。

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但加拿大的卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）仍然坚持，加拿大没必要宣布紧急状态，而且加拿大卫生部没有发现无症状者传播的迹象。

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卫生部长帕蒂·哈吉杜1月31日说，“加拿大的风险非常低，我们一直在密切跟踪世界卫生组织的建议”。

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 “判断失误

2020 年4 月2日：加拿大卫生部长 Patty Hajdu （左）和加拿大首席卫生官 Theresa Tam 在渥太华举行新闻发布会. (Adrian Wyld/Canadian Press)

2 月 3 日，美国仿效澳大利亚，禁止了来自中国的航班。

在众议院被反对党议员问及为什么加拿大不这样做时，卫生部长帕蒂·哈伊杜强烈谴责这是 “在加拿大社会中传播错误信息和恐惧”。

韦斯利·沃克（Wesley Wark）是加拿大情报方面的领先专家之一。他说，根据加拿大公共卫生署（Public Health Agency）每日情况报告的记录，卫生部长的低风险评估在至少 4 个星期内主导了联邦政府的思维。

韦斯利·沃克说，加拿大公共卫生署的报告一直说，COVID-19 对加拿大和加拿大的利益构成的风险很低。

他说：

在我看来，这是令人震惊的判断失误。

我认为我们必须对如何进行全球健康监测做彻底的反思。

他接着说，2020 年的 1 月和 2 月，加拿大白白损失了本来可以有效遏制疫情的宝贵的两个月。

面对疫情应首要考虑卫生安全

一直到 3 月 13 日，加拿大卫生部长哈帕蒂·哈吉杜还在谴责封关措施，她说，我们现在看到的是一场全球疫情，这意味着封闭边境是非常无效的，在某些情况下可能造成伤害。

Evan Dyer 的文章说， 今年 2 月卫生部长哈帕蒂·哈吉杜告诉 CBC 新闻部，她担心 COVID-19 疫情会引起种族主义的反应。

现在，反对党抨击联邦政府过分跟随世卫组织，联邦的迟缓可能反映出政府在平衡意识形态与疫情问题上的  “拿不定”。

现在，专家们公认旅行是传播病毒的一大途径，早关闭边界的国家的成功，反驳了封关没用的的观点，已经没有人再去辩论封关到底是否有用。

截止到 6 月 24 日，加拿大的累计新冠病例超过 10. 2万例，死亡人数超过 8500 人。

（CBC）

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