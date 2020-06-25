加拿大养老院的新冠死亡病例占全国总数的比例远高于其他经合组织成员国 (CP/Graham Hughes)

加拿大养老院的新冠死亡病例占全国总数的81%，远高于其他经合组织成员国

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月25日（星期四）17:19
更新 2020年6月25日（星期四）17:22

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加拿大卫生信息研究所星期四（6月25日）公布的一份报告说，到5月25日为止，死于新冠肺炎的加拿大患者当中有81%是住在养老院里的老人，这个比例几乎是经合组织成员国平均水平（42%）的两倍。

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但是加拿大养老院的死亡人数并不是最高的。这是由于一些经合组织成员国的死亡患者总数更高。例如，截止到5月25日，西班牙养老院中有17730人死亡，加拿大有5324人。两个国家的新冠患者死亡总数分别是26834和6566。

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到6月25日，加拿大的新冠患者死亡人数达到8539人，但养老院所占比例大致相同。

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报告说，加拿大养老院死亡患者所占比例高，原因之一是养老院住户年龄更大。但是卫生部门采取何种防疫措施起到的作用非常重要。报告研究了各国在出现第一千个病例时在养老院采取的措施，并把这些措施分为四个等级。研究显示，实行一级措施的国家，老人院死亡病例平均占全国病例总数的52%。实行四级措施的国家则把这个比例降低到14%。

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加拿大总理特鲁多表示，养老院系统属于省政府的管辖范围，但是联邦政府愿意与各省合作，在尊重省级管辖权的前提下提供资金和标准制定方面的支持。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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