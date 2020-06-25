加拿大养老院的新冠死亡病例占全国总数的81%，远高于其他经合组织成员国

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加拿大卫生信息研究所星期四（6月25日）公布的一份报告说，到5月25日为止，死于新冠肺炎的加拿大患者当中有81%是住在养老院里的老人，这个比例几乎是经合组织成员国平均水平（42%）的两倍。

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但是加拿大养老院的死亡人数并不是最高的。这是由于一些经合组织成员国的死亡患者总数更高。例如，截止到5月25日，西班牙养老院中有17730人死亡，加拿大有5324人。两个国家的新冠患者死亡总数分别是26834和6566。

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到6月25日，加拿大的新冠患者死亡人数达到8539人，但养老院所占比例大致相同。

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报告说，加拿大养老院死亡患者所占比例高，原因之一是养老院住户年龄更大。但是卫生部门采取何种防疫措施起到的作用非常重要。报告研究了各国在出现第一千个病例时在养老院采取的措施，并把这些措施分为四个等级。研究显示，实行一级措施的国家，老人院死亡病例平均占全国病例总数的52%。实行四级措施的国家则把这个比例降低到14%。

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加拿大总理特鲁多表示，养老院系统属于省政府的管辖范围，但是联邦政府愿意与各省合作，在尊重省级管辖权的前提下提供资金和标准制定方面的支持。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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