特鲁多：加拿大不会用孟晚舟去交换两名加拿大公民的自由

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加拿大总理特鲁多星期四（6月25日）的新闻发布会主题是政府对学生的暑期补助。但是记者追着刨根问底的，却是华为财务总监孟晚舟的引渡案。这是因为，继加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）的家人本周发声后，十九名加拿大政界和外交界资深人士给特鲁多写信，呼吁加拿大政府释放孟晚舟以换取康明凯和另一名被中国关押并指控间谍罪名的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）的自由。特鲁多面临的压力骤然增加。

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公开信说，中止引渡案审理程序属于司法部长的法律权限。这是一个困难的决定，但完全符合法治原则，并不构成政治对司法的干预。

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用多伦多律师布莱恩.格林斯潘（Brian Greenspan）的话来说，这不是能不能的问题，而是应该不应该。

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公开信签署者：司法部长应该中止孟晚舟引渡案

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公开信签署者说，他们为康明凯和斯帕弗的身心健康担忧，同时也感到孟晚舟引渡案使加拿大的对华政策陷入僵局。他们引用格林斯潘的意见，认为司法部长现在应该做的是中止孟晚舟引渡案，换取康明凯和斯帕弗的获释。

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中国政府一直否认逮捕康明凯和斯帕弗是对加拿大逮捕孟晚舟的报复。但是中国外交部发言人星期三明确表示，释放孟晚舟就会“有利于解决两位加拿大公民的问题”。

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特鲁多：这样做会在将来威胁到加拿大人的安全

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在新闻发布会上，当被记者问到是否会听取公开信的建议时，特鲁多回答说，尽管他很尊重这些在公开信上签名的“杰出的加拿大人”，但是他并不同意他们的看法。“他们的方式是错误的。”

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他说，加拿大不能任由中国或其他任何一个国家用随便抓几个加拿大人的办法来达到目的。加拿大每年都有数百万人在国外旅行和生活。通过释放孟晚舟来解决眼前的问题，等于是告诉其他国家，一个政府可以用任意抓捕加拿大人的方式来对加拿大施加政治影响，这会威胁到成千上万去中国旅行的加拿大人的安全。“我们必须继续非常明确地表明立场，加拿大有一个独立的司法体系，它的运作不受任何政治影响，包括外国政府的影响。”

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过去有加拿大人在国外被绑架时，加拿大历届政府的一贯立场是拒绝支付赎金，理由是让绑架者得逞会让更多的加拿大人陷入险境。2016年两名加拿大人在菲律宾被绑架，特鲁多在新闻发布会上说的话和今天基本相同。

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前人质：世道险恶，救人要紧

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2008年曾在尼日尔被绑架的前加拿大外交官罗伯特.弗勒（Robert Fowler）是公开信的签署者之一。他在接受CBC采访时说，现在的世界“更加卑劣险恶”，基于法治的制度在应对中国所表现出的行为方式时已经不像过去那样有效。他认为，加拿大应该做任何事来营救康明凯和斯帕弗，包括作出妥协。“付赎金是不可取的，但是你也要保护你的国民。”

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker, Brennan MacDonald, mark Gollom, Olivia Stefanovich)

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