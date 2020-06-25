加拿大经济与美国已相当一体化 / THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

美国一信用评级公司下调加拿大信用评级

作者 方华 |
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发表 2020年6月25日（星期四）06:00
更新 2020年6月25日（星期四）06:01

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美国三大信用评估公司之一的Fitch Ratings公司宣布，把加拿大的信用评级从三A级下调到AA+,理由是加拿大联邦政府近来为了在COVID-19病毒肺炎期间救市而海量借债，让加拿大的联邦债务暴增了2500亿加元。

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不过Fitch Ratings公司预计加拿大债务与GDP的比例会在中期停止恶化而稳定下来，而加拿大经济随后也会在政府开支增长的刺激下开始回升。

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加拿大财政部长莫尔诺的办公室对Fitch Ratings信用评级公司降低对加拿大信用评级的消息发表声明说，加拿大继续是７国俱乐部成员国和２０国集团成员国中财政状况最好的国家之一。国际投资者愿意购买加拿大债券，加拿大政府借债享有的历史超低利率就是一个明证。加拿大联邦政府将继续奉行负责的财政政策以保护加拿大的经济。

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Fitch Ratings，穆迪和S&P Global Ratings是美国三大信用评级公司。这三家信用评级公司也是美国证券交易委员会批准的信用评级机构。

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穆迪和S&P Global Ratings仍然维持加拿大的三A最高级信用等级。穆迪的评级是今年5月份做出的、而S&P Global Ratings的评级是在去年11月做出的。

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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