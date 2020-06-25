麦当劳停止在加拿大销售素食汉堡

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国际快餐业巨头麦当劳公司悄悄结束了为期6个月在加拿大市场试验销售素食汉堡的项目，已在网站上把素食汉堡从菜单上去除，而且没有对结束使用美国Beyond Meat公司素食肉饼的项目给出解释。

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在去年9月30日到今年4月6日这6个月稍多一点的时间里，麦当劳在加拿大安大略省南部一些连锁店连续进行了两次、每次为期三个月的素食汉堡试验销售项目。在这个试验项目开始前麦当劳大张旗鼓地进行了广告宣传，但在这个项目结束时却连个公开通知都没有发。

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加拿大广播公司请麦当劳对停止在加拿大市场提供素食汉堡的决定进行评论。麦当劳加拿大分公司发言人Veronica Bart通过电子邮件表示，麦当劳将对在加拿大试验性销售素食汉堡的结果进行评估，以作为将来制定素食汉堡菜单的参考。

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J.P. Morgan分析师Ken Goldman认为，对于零售商来说，如果某一产品的实验性销售是成功的，则其接下来的决定不应该是停止销售该产品、而是推广销售该产品。

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素食汉堡的支持者认为推广素食汉堡有利于减少温室气体排放、有利于保护环境。

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RCI with Sophia Harris • CBC News

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