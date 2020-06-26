(Justin Sullivan/Getty Images)

优步司机在加拿大最高法院获胜，未来可以在安大略省法院对公司提出集体诉讼

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月26日（星期五）17:41

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加拿大最高法院星期五（6月26日）下达判决，裁定优步和旗下安大略省司机的劳资纠纷可以由该省的法院审理裁决。这项判决为安省优步司机争取员工待遇的集体诉讼打通了道路。

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此案的原告是安省优步司机大卫.海勒（David Heller）。他在2017年试图提出集体诉讼，要求公司把司机视为员工，而不是独立的承包人，以便让司机获得安大略省就业标准法规定的待遇和劳动保障。但是按照优步的合同条款，与公司的纠纷必须由远在荷兰的专门仲裁机构处理。一个想要控告公司的员工需为此花费14500美元。因此海勒的第一步是争取在本地法院起诉的权利。

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他的律师表示，最高法院今天的判决对“零工经济”中的劳动者与平台公司的关系将会产生影响。“我们不应该允许公司对劳动者为所欲为而不承担任何后果。”

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(RCI with CBC News, Olivia Stefanovich)

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