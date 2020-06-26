优步司机在加拿大最高法院获胜，未来可以在安大略省法院对公司提出集体诉讼

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最高法院星期五（6月26日）下达判决，裁定优步和旗下安大略省司机的劳资纠纷可以由该省的法院审理裁决。这项判决为安省优步司机争取员工待遇的集体诉讼打通了道路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此案的原告是安省优步司机大卫.海勒（David Heller）。他在2017年试图提出集体诉讼，要求公司把司机视为员工，而不是独立的承包人，以便让司机获得安大略省就业标准法规定的待遇和劳动保障。但是按照优步的合同条款，与公司的纠纷必须由远在荷兰的专门仲裁机构处理。一个想要控告公司的员工需为此花费14500美元。因此海勒的第一步是争取在本地法院起诉的权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他的律师表示，最高法院今天的判决对“零工经济”中的劳动者与平台公司的关系将会产生影响。“我们不应该允许公司对劳动者为所欲为而不承担任何后果。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, Olivia Stefanovich)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada