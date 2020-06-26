加拿大人怎样做才能争取避免第二波疫情？

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COVID-19 的第一波浪潮正在加拿大逐渐消退，社会开始讨论如何才能尽可能避免第二波疫情。大家同意，我们从第一波疫情中学到的知识和经验，将有助于我们来预防第二波疫情。

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第二波疫情

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关于第二波疫情，有的专家预测可能会在今年的秋、冬季出现，也就是传统上的流感季节的开始，到明年年初，规模会发展到与第一波类似。

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但也有专家们说，会不会有第二波还很难确定，加拿大在接下来的几个月中可能会看到几波较小的疫情反扑，如果能做到保持警觉，也许可以完全避免第二波疫情。

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多伦多市约克大学( York University ) 的全球卫生法教授、研究流行病的史蒂芬·霍夫曼 (Steven Hoffman) 说：

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很难说是否会有第二波，我们可能会有第二波、第三波、第四波甚至第五波疫情，但也有可能根本就没有第二波疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多总医院 (Toronto General Hospital) 的传染病医生艾萨克·博格奇（Isaac Bogoch）表示，在接下来的几个月中，我们可能面临较小的疫情爆发，算不上第二波，重要的是要迅速加以控制。

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他说：

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我们应该尽快地识别出新出现的小规模疫情，并尽快加以遏制，并防止它们像滚雪球那样越滚越大，发展成大规模疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

借鉴其他国家的经验

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以色列在重新开学后，出现了数百种新感染病例，韩国解封后，首尔一家夜总会的病例激增，而德国一家肉类包装厂也出现新爆发，这些国家都立即采取了新的封锁措施。

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中国北京自 6 月初以来报告了与新发地批发市场有关的至少256起新病例，中国迅速提升了紧急程度，中断解封，并取消了进出北京的 60％以上的航班。

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多伦多总医院的艾萨克·博格奇医生说，如果加拿大能采取类似的方法来控制新的疫情爆发，则可以避免采取影响更大的封闭措施。

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他说：

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如果我们有能力对小疫情进行早期识别、联系追踪、尽快隔离，那我们就有可能避免第二波疫情。 但如果我们做不到，如果我们放松警惕，那第二波疫情就有可能出现。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约克大学（York University）的史蒂芬·霍夫曼教授说：

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即使在加拿大病例清零之后，只要这种病毒继续在世界范围内传播，就有可能再回到加拿大，因此不能放松警惕。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大型室内聚会是新冠病毒的超级传播地

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渥太华大学（ University of Ottawa）的全球卫生流行病学专家、副教授雷瓦特·迪南丹（Raywat Deonandan）表示，从概率上讲，有出现第二波疫情的可能，但根据我们在过去6个月中掌握的知识，第二波的规模应该能被控制住。

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他说：

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我们知道新冠病毒最喜欢的是大型室内聚会，教堂、卡拉OK酒吧、派对、夜总会，都是新冠病毒的超级传播地点。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他补充说，

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因此，这正是我们可以用来控制第二波疫情的方式，我们需要监控大型的室内活动，或完全阻止举办大型室内活动。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

保持社交距离、勤洗手、戴口罩

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在过去 6 个月中，我们对新型冠状病毒以及传播方式的了解已大大增加。

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渥太华大学副教授雷瓦特·迪南丹说：

我们已经知道，这是一种非常奇怪的疾病，在不同的人群、不同的年龄组中似乎都有着不同的表现，而且症状也根本不像初期时那样。

他接着说：

例如，有的人的症状是失去嗅觉，这让医学界感到非常惊讶，而且后来还发现有无症状的人可以传播病毒。

他说，在疫情流行的早期，人们对这种病毒的传播方式存在诸多混淆，但现在基本上都清楚了。

渥太华大学副教授雷瓦特·迪南丹表示：

现在看来，几乎所有的感染都是由飞沫和气溶胶，主要是飞沫造成的，所以，我们必须把重点转向控制飞沫传染，这将有助于我们缓解第二波疫情。

因此，保持社交距离、勤洗手、戴口罩将继续是我们抵抗第二波 COVID-19 的基本工具。

（CBC）

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