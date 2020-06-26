加拿大人积极向国税局举报欺骗领取疫情救济金者

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加拿大广播公司记者6月21日从国税局得到的数字显示，国税局收到至少3300个举报有人弄虚作假、欺骗领取联邦政府疫情补助金的举报信息，而且举报的案例增长迅速。

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比如，到５月底国税局收到６百条举报信息，一个星期之后这个数字猛增到1300条，到6月21日就猛增到3300个。

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加拿大国税局表示，对收到的举报信息国税局会逐个进行分析查证，一旦确定有欺骗性冒领新冠病毒肺炎疫情补助金的行为，会根据具体情况采取相应的措施。

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此外，到６月21日为止，加拿大国税局收到超过36万次退赔COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的退款，即对不该领取的CERB救助金的退款，这比6月3日19万次CERB退赔款的次数增加了差不多一倍。

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加拿大国税局的分析显示，加拿大人退赔CERB补助金的原因或者是同一月份收到了两张支票、或者是提前返回工作岗位上班、或者是发现自己不符合领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的条件。

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加拿大国税局发言人Christopher Doody指出，上述超过36万次退赔COVID-19病毒肺炎疫情救助金的行为都是加拿大人自觉做出的。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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