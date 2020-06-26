新冠疫情(6月26日)：全球感染 982.6万，加拿大 10.2 万

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加拿大实时疫情

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截至到 6月 26日，北美东部标准时间 16:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 2869 173 阿尔伯塔省 7851 154 萨斯喀彻温省 772 13 曼尼托巴省 318 7 安大略省 34316 2690 魁北克省 55079 5448 纽芬兰与拉布拉多 261 3 新不伦瑞克省 165 2 新斯科舍省 1061 63 爱德华王子岛 27 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 102 748 8553

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 982. 6万，加拿大 10. 2 万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到 16点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超 982. 6万，与一天前相比增加 1.2%；

死亡人数超 49. 4万 ，日增 0.5 %；

痊愈人数超过 510 万，日增 1.2%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 102 748，新增 126 例，日增率 0.1%；

死亡人数 8553人, 新增 1 例，日增率 0% ；

痊愈人数 65 664人，新增 239，日增率 0.4%。

（Radio-Canada）

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