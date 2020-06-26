蒙特利尔的美术馆已经重新开放 (Graham Hughes/The Canadian Press)

新冠疫情(6月26日)：全球感染 982.6万，加拿大 10.2 万

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月26日（星期五）16:19

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加拿大实时疫情

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截至到  6月 26日，北美东部标准时间 16:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 2869 173
阿尔伯塔省 7851 154
萨斯喀彻温省 772 13
曼尼托巴省 318 7
安大略省 34316 2690
魁北克省 55079 5448
纽芬兰与拉布拉多 261 3
新不伦瑞克省 165 2
新斯科舍省 1061 63
爱德华王子岛 27 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 102 748 8553

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 982.  6万，加拿大 10. 2

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根据 Radio Canada   的数据，截止到 16点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超 982. 6万，与一天前相比增加  1.2%；
  • 死亡人数超  49.  4万 ，日增  0.5 %；
  • 痊愈人数超过 510 万，日增  1.2%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  102 748，新增 126 例，日增率  0.1%；
  • 死亡人数   8553人,  新增 1 例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数   65 664人，新增 239，日增率  0.4%。

（Radio-Canada）

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