波音强力公关、向加拿大推销新战机

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加拿大联邦政府采购新空军战机以取代已经服役几十年的老旧CF-18大黄蜂战机的决定虽然一推再推，但今年7月底是新一代战机承包商交出竞标标书的最后期限。

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在这种情况下，美国波音公司再次启动其向加拿大推销新一代大黄蜂战机的公关攻势。波音公司的公关重点是其与加拿大空军和民航业长达几十年的良好关系、波音公司在加拿大许多地区能为当地直接和间接提供多达2万多个高质量工作岗位、带来53亿加元的经济收入，等等。

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波音公司新一代大黄蜂战机被命名为Block 3，已经被美国海军批量购买用作航空母舰的舰载战机。

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与波音公司竞争加拿大空军战机更新换代合同的是美国洛克希德公司的F-35隐身战机和欧盟Saab公司的Gripen fighter战机。

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但观察家们指出，在COVID-19病毒肺炎疫情已经让加拿大联邦政府海量举债2520亿加元的情况下，加拿大政府可能会面对限制国防开支的巨大压力。过去的经验显示，每次加拿大联邦政府预算吃紧，国防开支都是首当其冲的削减目标。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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