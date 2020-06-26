疫情下从图书馆借阅书籍是否安全

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在COVID-19病毒肺炎疫情虽然缓解，但彻底制服新冠病毒仍然遥遥无期的情况下，许多加拿大人减少外出、减少与人接触，靠上网和阅读书籍来作为主要的消闲方式。

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不少加拿大人想知道，阅读从图书馆借来的书籍是否有被传染新冠病毒的危险。加拿大广播公司记者向专家咨询了这个问题。

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多伦多大学医学院助理教授、传染病专家Dr. Colin Furness认为，从图书馆借阅图书有点像在超市购物，你触摸物品并把这些物品带回家。不同的是，对于从超市购买的水果蔬菜你可以水洗消毒，但从图书馆借来的书籍是不能清洗的。在这种情况下应该做的是，接触图书后要洗手、特别是在触摸自己脸部之前要洗手，把从图书馆拿回家的书籍放置24小时不要动，因为经过24小时后书籍上可能沾染的新冠病毒应该就失去了活性。

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Dr. Colin Furness指出，虽然图书馆一般不会出现人挤人的情况，但每天进进出出图书馆的人还是很多的，所以去图书馆的时候应该自带小瓶包装的酒精消毒液，在接触公共物品后立即对手部进行消毒，比如在触摸了门把手之后。

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Dr. Colin Furness强调说，你的手不会让你生病，但你的手触摸你的脸部却能够让你生病。所以养成触摸脸部之前先洗手的习惯，是在COVID-19病毒时代保护自己不被感染的一个关键性措施。

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RCI with Lisa Mayor, Saman Malik, Cheryl Brown • CBC News

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