人权组织敦促加拿大政府让前“伊斯兰国”武装成员及家人回国

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“人权观察”组织星期一（6月29日）发表一份报告，敦促加拿大政府采取措施，把目前被关押在叙利亚的47名加拿大裔前“伊斯兰国”武装成员及其家人遣返回国。报告说，把他们扔在叙利亚的集中营里不管的做法违反了有关人权的国际法。

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报告说，这些人当中有26人是未成年人，其中还有许多6岁以下的孩子。集中营的条件很差。加拿大政府应该立刻把他们接回国，帮助他们恢复正常生活，或是起诉其中的恐怖分子嫌疑人。

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在“伊斯兰国”覆灭以前，有人数不明的加拿大公民前往伊拉克和叙利亚参战，其中几人在“伊斯兰国”武装的视频上出现过。一些外国参战者有家眷并生了孩子。但是要查明孩子的父母到底是哪国公民并不容易。

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加拿大总理特鲁多在今天的新闻发布会上说，政府会帮助在海外遇到困难的加拿大人。但是加拿大在叙利亚没有使领馆，只能求助于盟国。对于那些涉嫌参加恐怖活动的人，情况更复杂一些。因为要起诉他们需要派人实地调查取证。在目前的情况下，这会让执行此项任务的加拿大人员身处险境。

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反对党保守党则要求政府把参加“伊斯兰国”武装的所有加拿大公民送上法庭。

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（RCI with CBC News, Ryan Patrick Jones）

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