( DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

人权组织敦促加拿大政府让前“伊斯兰国”武装成员及家人回国

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月29日（星期一）18:33
更新 2020年6月29日（星期一）18:38

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“人权观察”组织星期一（6月29日）发表一份报告，敦促加拿大政府采取措施，把目前被关押在叙利亚的47名加拿大裔前“伊斯兰国”武装成员及其家人遣返回国。报告说，把他们扔在叙利亚的集中营里不管的做法违反了有关人权的国际法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，这些人当中有26人是未成年人，其中还有许多6岁以下的孩子。集中营的条件很差。加拿大政府应该立刻把他们接回国，帮助他们恢复正常生活，或是起诉其中的恐怖分子嫌疑人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在“伊斯兰国”覆灭以前，有人数不明的加拿大公民前往伊拉克和叙利亚参战，其中几人在“伊斯兰国”武装的视频上出现过。一些外国参战者有家眷并生了孩子。但是要查明孩子的父母到底是哪国公民并不容易。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多在今天的新闻发布会上说，政府会帮助在海外遇到困难的加拿大人。但是加拿大在叙利亚没有使领馆，只能求助于盟国。对于那些涉嫌参加恐怖活动的人，情况更复杂一些。因为要起诉他们需要派人实地调查取证。在目前的情况下，这会让执行此项任务的加拿大人员身处险境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对党保守党则要求政府把参加“伊斯兰国”武装的所有加拿大公民送上法庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Ryan Patrick Jones）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

应该如何处理回国的“伊斯兰国”武装成员：温和加拿大，铁腕英美法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：国际政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Le masque obligatoire dans les transports en commun au QuébecLes appels de Trump avec les dirigeants étrangers ont alarmé ses ex-collaborateursCOVID-19 : une deuxième vague plus rapide que prévu en cas de relâchementLe gouverneur de New York appelle le président Trump à imposer le port du masqueLe Cirque du Soleil se place à l'abri de ses créanciersAssassinat du général Soleimani : l'Iran lance un mandat d’arrêt contre Donald TrumpUNIS est le meilleur choix pour gérer la bourse sur le bénévolat, maintient TrudeauLa réduction du budget de la police de Toronto rejetée par le conseil municipalRetraites des enseignants : « l’attraction et la rétention » sont des prioritésL’Alberta mise sur les travaux d'infrastructures pour relancer l'économie
Quebec to make masks mandatory on public transit across provinceNHL says 26 players have tested positive for coronavirus since June 8Migrant advocacy group demands Ontario shut down agricultural sector amid COVID-19 spikeSouth Pole warmed 3 times the global rate over the past 30 years, new study suggestsGlobal circus company Cirque du Soleil files for bankruptcy protectionTim Hortons mobile ordering app's use of data to be investigated by Canada's privacy commissionerTrudeau says only WE Charity can administer $900 million student grant programSome good news from around the world on MondayU.S. Supreme Court strikes down Louisiana law regulating abortion clinicsAlberta bets on infrastructure spending, corporate tax cuts to spur recovery