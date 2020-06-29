特鲁多：加拿大将拿出3亿元支援国际抗疫

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大星期六提供3亿加元用于在世界范围内抗击COVID-19病毒肺炎疫情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府总理特鲁多星期六与国际领导人、人权活动家和慈善人士通过视频方式参加了Global Citizen组织的抗疫筹款活动，这一筹款活动募集了约95亿美元的资金用于国际社会抗击COVID-19病毒肺炎的努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多表示，COVID-19病毒肺炎改变了世界各国人民的生活，也暴露出世界上存在的不平等问题。没有哪一个国家能够在这场泛滥世界的疫情中独善其身，也没有哪个国家能够以一国之力独自战胜新冠病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大承诺为国际抗疫行动提供的3亿加元的资金中有1.8亿加元用于人道和抗疫援助，有1.2亿加元用于帮助欠发达国家获得对抗新冠病毒的疫苗和治疗药品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个被称作ACT的项目是今年4月份由世界卫生组织、法国、欧盟、比尔和梅琳达.盖茨基金会联合创立的，其宗旨是帮助医疗机构和公司企业研制对付新冠病毒的疫苗、治疗药物、和快速诊断仪器，并以公平、开放的方式提供给世界各个国家的民众。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原来曾经有不少人担心，美国总统特朗普会因为与世界卫生组织总干事谭德赛不对付而走美国独自研发COVID-19病毒疫苗之路；但美国驻联合国大使Kelly Craft在星期六的抗疫筹款视频会议上承诺，美国将提供7.5亿美元的资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Mike Blanchfield • The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada