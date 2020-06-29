西捷和加航宣布取消机舱留空位防疫措施

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加拿大两个最大的航空公司加航和西捷航空公司取消隔开座位售票的防疫措施、恢复机舱全部座位正常售票的决定，引起了一些人士的担心。

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一些乘客和公共健康专家担心，过早的取消不让飞机乘客在机舱内比肩而坐的防疫措施，会增加乘客互相传染的风险、危及乘客的健康。

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乘客想邻座没人

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虽然加拿大联邦政府交通部的防疫指导原则仍然建议公共交通系统遵循保持社交距离的防疫原则，但联合国下属的国际民航署已经发出通知，认可民航公司停止实行隔开座位售票的防疫措施。

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多伦多居民Sarah Antonio说，她和丈夫购买西捷航空公司7月8日多伦多到温哥华航班机票时特别询问一排三个座位是不是都会坐满，西捷公司的客服明确告诉他们说，一排三个座位的中间位置会保持空置，他们这才决定购买机票乘飞机商务旅行；结果现在西捷公司突然变卦，这让他们非常担心COVID-19病毒肺炎的威胁。

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民航公司想满座

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西捷公司发言人Morgan Bell告诉加拿大广播公司说，乘客们的健康安全是西捷航空公司优先考虑的问题，西捷公司针对COVID-19病毒肺炎的防疫措施符合同行业最好的标准。西捷航空会尽可能满足乘客换座位的要求，万一乘客不满意自己的座位、西捷航空会准许乘客在机舱门关闭之前下机换乘下一个航班。

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国际民航署5月份建议，采用符合医院标准的HEPA机舱空气过滤系统、强化两次航班之间的机舱消毒程序、要求所有乘客和机组人员在机舱内戴口罩等防疫措施后，可以停止实行隔开座位售票的防疫措施。

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加拿大的几个航空公司还采取了登机前检查体温、停止提供热餐热饮服务等措施以减少新冠病毒传播的风险。

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由钱来决定？

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加拿大廉价机票民航公司Flair Airlines首席执行官Jim Scott指出，在民航乘客开始增多的情况下，民航公司面临两种选择，或者是提高所有票价40%以让中间座位空留，或者是寻找其他的方式解决座位与防疫的矛盾。

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Jim Scott说，Flair Airlines公司采取的做法是在机舱的特定区域实行乘客多付49加元、可以确保自己身边的座位不被出售的做法。

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COVID-19病毒肺炎疫情让世界民航业几乎崩溃，今年会损失1520亿到1870亿美元。加拿大民航业COVID-19病毒肺炎疫情以来损失了90%的收入。

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加拿大民航业有的专家认为，如果加拿大民航公司长期实行相邻座位空置不售票的防疫措施，则除非得到联邦政府的资金救助，否则加拿大若干个民航公司的倒闭就是不可避免的事情。

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RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

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