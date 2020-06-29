新冠里程碑：已有超千万人感染、超50万人死亡

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COVID-19病毒肺炎在世界范围继续泛滥，星期日已经有超过1千万人感染了新冠病毒，50万人死于新冠病毒肺炎。

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一些原来疫情受到控制、或者疫情出现好转的国家的COVID-19病毒肺炎疫情又出现反复，以至于有关国家或地区的政府不得不再次采取严厉的隔离防疫措施。

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一些仍然继续推进分步骤重启经济和社会生活的国家也采取了相应的复工和防疫并重的措施。

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国际卫生和传染病专家们认为，在针对COVID-19病毒有效的疫苗投入使用之前，世界各国可能在今后一年左右的时间内都要在COVID-19病毒肺炎的阴影下生活。

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路透社根据世界各国政府提供的COVID-19病毒感染确诊数字进行了归纳，大致情况是北美大陆、拉丁美洲国家、欧洲国家的新冠病毒确诊数字各占世界COVID-19病毒确诊数字的四分之一，亚洲国家占了11%。而中东地区占了9%。

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到星期日中午为止，加拿大COVID-19病毒感染确诊数字是10万3千2百50人，死亡数字是8570人。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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