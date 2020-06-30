加拿大四月经济下滑创纪录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局星期二（6月30日）公布的数据显示，加拿大经济在4月份下滑11.6%，尽管没有降到此前经济界预测的13%，但仍为1961年有记录以来最大降幅。如果加上3月份的7.5%，加拿大经济在疫情爆发后损失将近五分之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在各个经济领域中，航空运输业损失最为惨重，暴跌93.7%。酒店餐饮业下滑42%。制造业和建筑业跌幅均超过22%。但是高科技行业在哀鸿遍野中居然比3月份勉强上升了0.4%。总的来说，，可以在家工作的行业受损失相对较小，例如金融，保险，科技和房地产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔银行的经济分析师道格.波特（Doug Porter）在接受CBC采访时说，好消息是，许多迹象显示加拿大经济在4月份已达谷底。加拿大统计局的初期数据显示，加拿大经济在5月份回升了3%。而随着经济活动进一步恢复，6月份升幅会更大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Pete Evans）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada