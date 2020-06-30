多伦多市长：所有室内公共场所应实施强制戴口罩措施

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多伦多市长和卫生官员希望在所有的室内公共场所实行强制佩戴非医用口罩或面罩的政策，以遏制 COVID-19 的传播。

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多伦多市长庄德利（John Tory）在星期二（6月30日）早上的新闻发布会上说：

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这是相互尊重和保护，这将是安全重启多伦多的关键因素。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二晚些时候，多伦多卫生官埃琳·德维拉（ Eileen de Villa）医生将向市议会提交一个报告进行审议，报告中包括强制戴口罩的建议，多伦多市长说，希望市议会价格通过一个临时规定，来推进强制戴口罩的政策。

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如果该提议被采纳，则将在一周后开始生效，多伦多目前已经有一项在公共交通系统强制人们戴口罩的规定，将从 7 月 2 日起实施。

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庄德利表示，“强制戴口罩” 政策将一直维持到至少 9 月份，届时市议会将根据情况讨论是否有必要延长。

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他说，由于健康原因不能戴口罩的人，以及两岁以下的儿童将不在该规定的范围内。

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与此同时，布兰普敦（Brampton）的市长 Patrick Brown 和密西沙加（Mississauga ）的市长 Bonnie Crombie 星期二上午也举行新闻发布会，宣布了类似建议。

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（CBC）

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