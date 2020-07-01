新冠病毒疫情下新版北美自由贸易协议生效

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加拿大、美国和墨西哥之间的新版北美大陆三国自由贸易协议７月１日星期三正式生效。

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美国总统特朗普上台后以原版加美墨自由贸易协议NAFTA让墨西哥和加拿大上期占美国便宜为理由，强迫加拿大和墨西哥从２０１７年夏天开始与美国重新谈判自由贸易协议、并向美国做出了明显让步，这才在２０１８年１１月３０日达成了新版北美大陆自由贸易协议。

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这一新版自由贸易协议在先后由墨西哥、美国和加拿大的立法机构批准后，终于在２０２０年７月１日正式生效。

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根据这一新版北美大陆自由贸易协议，加拿大政府不得不同意向美国奶制品行业开放原来受到关税和非关税保护的加拿大奶制品行业，仅这一项每年就会让加拿大损失２.４亿加元。

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除此之外，新版北美大陆自由贸易协议没有禁止美国政府采用关税手段解决贸易争端。事实上美国特朗普政府几天前刚刚发出威胁，如果加拿大不采取措施减少其进入美国市场的铝制品，则美国会用施加关税的手段限制加拿大铝制品进入美国市场。

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过去几个月由于COVID-19病毒肺炎疫情泛滥北美大陆和风起云涌的美国黑人维权运动，这让围绕新版北美大陆自由贸易协议生效的问题没有成为媒体报道的重点。

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RCI with Jérôme Labbé / Radio Canada

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