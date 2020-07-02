(CP/Adrian Wyld)

持枪闯入总督府：一名加拿大军人被逮捕

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月2日（星期四）17:30
更新 2020年7月3日（星期五）18:30

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一名加拿大军人在星期四（7月2日）早上6点40分左右持枪进入位于渥太华Sussex街1号的加拿大总督府院内。当时总督帕耶特（Julie Payette）和在此借住的总理特鲁多一家都不在。他很快被接到报警赶来的加拿大皇家骑警逮捕。

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据消息来源透露，这名军人从两千多公里外的曼尼托巴省开车来到渥太华，带了一支长枪和一个字条。

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去现场采访的记者看到，总督府的一道铁门被损坏。几名警察和一个机器人正在仔细检查一辆黑色的皮卡。目前嫌疑人正在接受审问。

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总督府的院子及一部分房间和加拿大议会大厦一样，是向游客开放的，但目前因疫情关闭。

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这并不是第一次有人擅自闯入加拿大政府领导人的住所和办公地点。1995年11月，一名男子持刀潜入离总督府不远的总理官邸，一直来到总理克雷蒂安的卧室门口都未被警卫发现。

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2014年10月22日，一名枪手在打死一名军人后强行闯入议会大厦，打伤一名警卫，稍后在走廊里被侍卫长击毙。

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（RCI with CBC News, Kimberley Molina)

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