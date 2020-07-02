加拿大环境部发警告，蒙特利尔周四非常热

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔地区今年夏天非常热，热浪一波接一波。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部发出了高温警告，说星期四（7月2日）蒙特利尔地区会非常热。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境部说，高温加上湿热空气，温度和湿度的组合将使大蒙特利尔今天的体感温度达到 40 摄氏度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，这种高度闷热的气候条件到了今晚会消失，预计周四晚上大蒙特利尔的气温会降至 18 摄氏度，星期五的最高气温将为 26 摄氏度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在魁北克省，加拿大环境部只对大蒙特利尔地区发出了高温警告，这一警告也覆盖拉瓦尔（Laval）、Montérégie、Châteauguay、Varennes 地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当非常炎热/潮湿的天气有可能对人构成身体不适或健康上的高风险时，加拿大环境部会发出此类警告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada