蒙特利尔今年夏天非常热 (Martin Thibault/Radio-Canada)

加拿大环境部发警告，蒙特利尔周四非常热

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月2日（星期四）10:25

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蒙特利尔地区今年夏天非常热，热浪一波接一波。

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加拿大环境部发出了高温警告，说星期四（7月2日）蒙特利尔地区会非常热。

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环境部说，高温加上湿热空气，温度和湿度的组合将使大蒙特利尔今天的体感温度达到 40 摄氏度。

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夏日里许多蒙特利尔人喜欢在公园里 “日光浴” 。(Charles Contant/Radio-Canada)

但是，这种高度闷热的气候条件到了今晚会消失，预计周四晚上大蒙特利尔的气温会降至 18 摄氏度，星期五的最高气温将为 26 摄氏度。

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在魁北克省，加拿大环境部只对大蒙特利尔地区发出了高温警告，这一警告也覆盖拉瓦尔（Laval）、Montérégie、Châteauguay、Varennes 地区。

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当非常炎热/潮湿的天气有可能对人构成身体不适或健康上的高风险时，加拿大环境部会发出此类警告。

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（CP）

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