加拿大芬迪湾将成联合国教科文组织地质公园

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虽然有COVID-19病毒肺炎疫情的干扰，但在经过几年时间的准备后，加拿大新斯科舍省的芬迪海湾土崖公园将在7月10日成为联合国教科文组织认定的全球地质公园。

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为这一联合国全球地质公园认定项目努力工作了几年的新斯科舍省居民们希望，联合国教科文组织对芬迪湾全球地质公园的认定能进一步弘扬芬迪海湾的世界声誉、吸引更多的游客、拉动当地的经济。

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将被联合国教科文组织认定的芬迪地质公园沿芬迪湾海岸线长125公里，有三十个著名景点。

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根据联合国教科文组织网站的信息，全球地质公园的认定条件是要有国际性地质意义，能够帮助人们了解人类居住活动与大自然、文化传承的关系，有助于促进可持续发展，有教育意义，等等。

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加拿大大西洋沿岸的芬迪海湾地区属于三亿年前的超大陆，该超大陆在一亿年后分裂，地球开始进入生物繁衍时期。

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目前加拿大有三个地点已经或将被联合国教科文组织认定为是全球地质公园。

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RCI with Emma Davie • CBC News

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