跨山输油管争议：加拿大最高法院驳回原住民上诉

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加拿大最高法院星期四（7月2日）驳回了BC省三个原住民部族提出的上诉。原告质疑加拿大政府内阁对跨山输油管的第二次批准，在加拿大联邦法院败诉后向最高法院提出上诉。今天的判决意味着它们已用尽所有法律途径。但是原住民首领表示将继续抗争。

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加拿大政府在2016年11月第一次批准跨山输油管扩建项目后，被原住民团体和环保人士告上法庭。联邦上诉法院在2018年8月判决原告胜诉，推翻内阁决定，要求政府重新进行环保评估和原住民咨询。

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联邦政府在2019年6月第二次批准该项目后再次被告，但是联邦上诉法院在今年2月作出的判决认为，政府在第二次批准跨山输油管扩建项目之前，在管道沿线进行了合理的和切实的原住民咨询。法庭上一次指出的失误得到了纠正。原住民可以坚持反对该项目，但是不能作为一种策略利用咨询程序来否决它。政府有咨询原住民的责任，应该本着良好意愿尽量考虑原住民的要求，但是如何考虑却不能由原住民说了算。况且目前反对该项目的原住民团体在输油管沿线地区的原住民当中只占很小比例。

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加拿大政府对今天的判决表示欢迎。阿尔伯塔省长肯尼说，这项判决对阿尔伯塔省经济和对输油管沿线的原住民来说是个好消息。

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（RCI with CBC News, CP)

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