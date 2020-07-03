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2020年7月3日，星期五，北京，人们戴着口罩排队等候公交车。严格的隔离、社交距离和病例追踪措施有助于从根本上降低中国的感染，在室内空间，戴口罩仍然很普遍，同时许多场所还要求在手机应用上证明该人是健康的。 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

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