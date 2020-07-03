单人骑马走天下的巴西牛仔想成为加拿大公民

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今年33岁的巴西男子Filipe Masetti Leite为期一年、行程3400公里、从美国阿拉斯加到加拿大卡尔加里的马背生活即将结束，他将在星期五抵达阿尔伯塔省卡尔加里市。

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Filipe Masetti Leite原来的计划是在星期五抵达加拿大西部城市卡尔加里，参加七月三日在那里开幕的2020卡尔加里牛仔节；但COVID-19病毒肺炎疫情让今年卡尔加里牛仔节的举办方不得不取消了这一每年一次的盛大活动。

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不过，Filipe Masetti Leite仍然被命名为今年卡尔加里牛仔节的游行首领，他抵达卡尔加里时将受到牛仔节负责人、加拿大皇家骑警的迎接，并骑马陪同他前往原来预定举行牛仔节的地点、参加一个小型的庆祝仪式。

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Filipe Masetti Leite已经好几次单人骑马长途跋涉走天下，他曾在2012年和2014年两次骑马长途跋涉、行程1万6千公里从加拿大卡尔加里到巴西圣保罗其父母家。陪伴他旅行的两匹马的名字分别是Smoky和Mack。

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他不但记录了自己骑马走天下的行程和见闻，而且写了一本书名是“单人骑马纵贯美洲八百天”的书。

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Filipe Masetti Leite９岁时随家人来到加拿大卡尔加里市，他在多伦多市长大，他说成为加拿大公民是他的梦想；但他和家人多年前以人道理由申请成为加拿大公民的请求被加拿大移民当局拒绝，这让他非常伤心。

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