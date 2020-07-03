安大略省有外籍工人农场由于疫情爆发而停产

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加拿大最大省份安大略省虽然整体来说COVID-19病毒肺炎疫情基本得到控制，但安省南部蔬菜农场聚集、大量雇用外籍季节工的Windsor-Essex地区却继续出现新冠病毒肺炎集中爆发的疫情。其中有4个蔬菜农场疫情特别严重。

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安大略省省长福特在记者招待会上承认，有的农场的外籍工人在卫生官员实地检查时躲藏起来或逃离农场以避免被检测COVID-19病毒；因为他们担心一旦被检测出新冠病毒阳性，他们会被遣送回原籍国。

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安大略省南部一个蔬菜农场有191名工人新冠病毒检测阳性；但福特拒绝公开该农场的名字。

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不过，安大略省Windsor-Essex公共卫生部门星期三对一个蔬菜农场下达了停工令，因为最近COVID-19病毒肺炎在该农场集中爆发。

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有了解情况的人士证实，被下令停工的上述蔬菜农场的名字是Nature Fresh。

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