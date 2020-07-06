加拿大大麦对中国出口增加38%

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加拿大谷物委员会的统计数据显示，加拿大在五月份向中国出口17万5千多吨大麦，比去年同期增加38%。

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因华为财务总监孟晚舟引渡案，加拿大油菜籽、大豆和肉类产品对华出口频频遇到障碍。唯独大麦出口增加，这一方面是因为中国啤酒酿造业和畜牧业的巨大需求，另一方面是中国和澳大利亚之间的外交摩擦。澳大利亚本来是中国最主要的大麦供应国，但是中国自5月18日起向澳大利亚大麦征收80.5%的反倾销及反补贴关税，导致出口成本飙升。

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加拿大是全世界最主要的大麦生产国和出口国之一，也是中国的第二大大麦供应国。在北方地区生长的加拿大大麦蛋白质含量更高，是酿造啤酒的上好原料。加拿大今年的大麦种植面积达到最近十年来的最高点。

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即使在中澳发生外交摩擦之前，加拿大向中国出口的大麦也达到每年150 万吨。

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（RCI with Bloomberg News, CBC Newsworld)

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