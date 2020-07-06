加拿大赴东欧轮值军人因疫情中途返航

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七月初，加拿大一架载运军人前往东欧拉脱维亚参加北约快速反应部队的军用运输机由于发现COVID-19病毒肺炎疫情而中途返航。

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加拿大国防部周末证实，之所以做出让上述载运军人前往拉脱维亚的军机返航的决定，是因为在该飞机从安大略省Trenton空军基地起飞前，一位曾经与机上军人可能有过接触的人被确诊感染了COVID-19病毒。

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加拿大军方是在该飞机起飞后才得知这一消息的，当时机上有军人和机组人员约70人。

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虽然加拿大军方相信机上军人被新冠病毒感染的风险不高，但为了避免机上军人可能会传染在拉脱维亚军事基地的其他北约军人、还是决定让飞机中途返航。

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在飞机返回加拿大Trenton空军基地后，机上军人将再次进行为期两个星期的防疫隔离，在这之后才会被派送到拉脱维亚参加北约在那里的快速反应部队。

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在2017年北约开始在欧洲地区部署快速反应部队以来，加拿大就是北约在拉脱维亚快速反应部队的指挥国。

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在COVID-19病毒肺炎疫情有所缓解后，加拿大军方决定开始恢复执行军人的定期轮值计划。

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