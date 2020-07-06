安省魁省高温持续，加拿大环境部再发热浪警告

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加拿大东部热浪持续。

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加拿大环境部周一 (7月6日) 发布了针对安大略省和魁北克省多个地区的高温警告。

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在安大略省，高温警告覆盖安省的整个南部地区，以及北部的部分地区。

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安省南部从布罗克维尔 （Brockville）到温莎 （Windsor），本周面临持续高温。

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北部则主要是萨德伯里（Sudbury）及其周边地区。

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在大多伦多，根据环境部的数据，预计本周白天的高温会超过30摄氏度，加上湿度指数，体感温度在30到40 摄氏度之间。

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在魁北克省，从大蒙特利尔到 Sorel-Tracy 地区，都面临高温和高湿度。

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位于蒙特利尔以北的 Laurentians，以及 Mont-Laurier、Lanaudière、Pontiac 和Maniwaki 等地区也面临同样高温和高湿。

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在蒙特利尔地区，周一和周二白天的温度将超过 30 摄氏度，晚上的温度不会低于 20 摄氏度。

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本周一到周五，大蒙特利尔由于温度和湿度，实际体感温度将在40 摄氏度左右。

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湿热天气导致污染上升

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加拿大环境部还警告说，炎热潮湿的天气可能导致污染高于正常水平。

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地面上臭氧含量的增加有可能导致人们出现异常的咳嗽、喉咙受到刺激、头痛和呼吸急促等症状。

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环境部说，儿童、老年人和患有心血管或肺部疾病（如哮喘）的人风险较高。

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中暑的症状

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卫生部门还告诫大家，高温下，停着的汽车内温度上升很快，任何人都不应该长时间呆在停下来的汽车里，尤其是孩子对热度的承受力更低。

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加拿大和美国几乎年年都有高温天气里大人把孩子留在汽车内，导致孩子被活活热死的悲剧 。

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加拿大环境部还提醒人们注意中暑的症状，包括：

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头晕

恶心

呕吐

呼吸和心跳加快

极度口渴

排尿减少，且尿液异常发暗

晕倒

（CBC，Radio-Canada）

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