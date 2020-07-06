真绕！阿尔伯塔石油要经巴拿马运河海运加东

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由于缺乏输油管道、加拿大能源公司Cenovus Energy采用绕大弯的办法，先把其在阿尔伯塔省生产的石油跨越落基山脉运到太平洋沿岸，再用油轮从不列颠哥伦比亚省Burnaby市南下太平洋，经巴拿马运河北上大西洋，最后把原油运到新布伦瑞克省Saint John市Irving公司的炼油厂。

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这一海运行程1万1千9百公里，还要经过连接太平洋和大西洋的巴拿马运河。

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不过，这一用海运方式运送阿尔伯塔石油到加东地区的决定是加拿大最主要的炼油公司、Irving公司的石油采购战略选择的结果。

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两个月前，Irving公司做出的石油采购决策出乎加拿大石油业众多人士的预料。Irving公司不但决定采购更多的阿尔伯塔石油，而且决定从今年夏天开始用大型油轮海运的方式经巴拿马运河把加西地区的石油运送到加东地区的炼油厂。

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阿尔伯塔省长肯尼一方面赞扬Irving公司增加购买阿尔伯塔石油的决定，另一方面指出三年前被下马的东向输油管道项目本来能够成为让加拿大西部和加拿大东部地区共同受益的双赢项目。

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目前加拿大出口的石油99%被运送到美国的炼油厂，由于缺乏输油管道能力和美国炼油厂能力的饱和，加拿大阿尔伯塔省石油不得不深度打折才能争得美国客户。

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RCI with Tony Seskus • CBC News

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