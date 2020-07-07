为黑人维权：安大略省取消高中分轨教育制度

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加拿大最大省份安大略省政府宣布，从2021-2022学年开始停止多年来实行的学生进入高中时分成上大学和技工两大类接受高中教育的做法，原因是这种按分数的分轨教学制度限制了黑人和低收入家庭的青少年进入大学深造的机会。

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安大略省教育厅长Stephen Lecce把目前安大略省实行的高中生分轨教学的制度称作是系统性种族歧视制度。

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2017年约克大学教授Carl James牵头的一项研究报告说，大多伦多地区中学生中的黑人青少年以比黑人学生占学生总数高的多的比例被纳入技工类高中教育类别。

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实际上，加拿大最大城市多伦多的校区委员会没有等待安大略省教育厅做出改革，已经在最近几年开始逐渐取消按分数对进入高中的学生进行分轨教育的制度。

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多伦多校区委员会的教育主任John Malloy一方面赞扬省政府教育厅正式取消高中分轨教育制度的决定；一方面也指出，取消现行分轨教育制度是一个需要时间逐步落实的改革，不但学校、而且家长和学生都要改变原有的观念。

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