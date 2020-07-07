国际石油需求复苏让油价开始回升

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随着COVID-19病毒肺炎疫情的缓解和经济活动开始恢复，世界对石油的需求明显复苏，这带来了石油价格的回升。

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今年春天石油价格的暴跌让加拿大石油业陷入萧条，石油企业纷纷大量裁员、削减投资以求生存。油价的回升对加拿大石油企业来说是好消息。

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国际石油业专家、Energy Aspects分析咨询公司的合伙创始人Amrita Sen认为，由于石油业恢复生产需要时间，所以石油产量回升的速度赶不上石油需求回升的速度，结果会是国际标杆油价布伦特石油从目前约每桶43美元的价位上升到2021年的66美元，到2023年上升到每桶83美元。

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Amrita Sen指出，COVID-19病毒肺炎疫情在全世界的泛滥所带来石油需求的暴跌没有跌到专家们原来预测的绝望程度、而石油需求复苏的速度超出专家们原来的预测，这些显示了世界对石油的依赖程度不但非常高、而且在很长一段时间内都难以改变。

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Deloitte公司对世界石油市场走向的预测是，国际市场布伦特标杆油价会从今年的每桶38美元价位上升到2021年的46.5美元，到2023年上升到每桶64美元。

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