巴西总统博索纳罗新冠病毒检测呈阳性

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巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）星期二（7月7日）上午告诉媒体，他的新冠病毒检测呈阳性。他同时表示自己感觉正常，热度已退。如果不是为了遵守医嘱，他甚至想在附近散散步。

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65岁的博索纳罗星期一出现发烧症状，体温达到38度。当天做了肺部X光检查和病毒检测。他说自己的肺部没有问题。

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刚刚过去的周末是美国独立日，博索纳罗出席了美国大使馆的庆祝活动，并把他和美国驻巴西大使查普曼（Todd Chapman）及几名官员的合影上传到社交媒体。照片上谁也没有戴口罩。美国大使馆表示，目前查普曼没有出现症状，但会做病毒检测。

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巴西目前是全世界疫情最严重的地区之一。但博索纳罗一直对疫情轻描淡写，反对为防疫停止经济、社会活动，经常不戴口罩走进人群，和支持者握手。他自诩体魄强健，曾断言自己就算感染病毒也不过像得一场“小感冒”。

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到目前为止感染新冠病毒的巴西人已经超过164万，66000多人病亡。累计病例和死亡人数都名列全球第二。

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（RCI with AP, Marcelo De Sousa, David Biller)

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