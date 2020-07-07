法国巴黎，女权主义者抗议法国总统埃马纽埃尔·马克龙任命一名被指控犯有强奸罪的内政部长

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2020年7月7日，星期二，法国巴黎，女权主义者抗议法国总统埃马纽埃尔·马克龙任命一名被指控犯有强奸罪的内政部长和一名批评反性侵的#MeToo运动的司法部长。女权主义者周三在巴黎举行了两次小规模抗议，称这些任命违背了马克龙的承诺，即让男女平等成为他五年任期的“伟大事业”。(AP Photo/Thibault Camus)

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