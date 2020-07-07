特鲁多决定不去美国庆祝加美墨自由贸易协议

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多决定不去美国首都华盛顿、不与美国和墨西哥领导人共同庆祝新版北美大陆三国自由贸易协议的生效。

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在加拿大缺席的情况下，美国总统特朗普和墨西哥总统Andrés Manuel López星期三将在华盛顿举行双边会谈。

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特鲁多不去华盛顿的主要理由是这个星期一和星期二他要主持与联邦政府内阁部长们的视频会议，星期三他要出席联邦议会的一项重要活动，这就是财政部长莫尔诺要在星期三公布加拿大各界等待已久的联邦政府财政报告。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情今年冬末春初的泛滥，自由党政府没有按照惯例公布新预算。定于星期三公布的自由党政府财政报告虽然不是预算，但仍然是一份有关加拿大联邦政府财政状况的重要文件。

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特鲁多不去华盛顿的另一个理由是COVID-19病毒肺炎疫情。特鲁多说如果他前往华盛顿，回国后要自我隔离两个星期。

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特鲁多还提到了美国威胁要对加拿大进入美国市场的铝材和钢材征税的问题，说美国政府的这种关税威胁让加拿大方面感到关切。

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